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        DSİ Genel Müdürü Balta'dan kayaların düştüğü Yeniköy'e inceleme

        DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, heyelanla yamaçtan kopan kayaların düşmesiyle bazı evlerde hasar oluşan Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy köyünde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:55
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        DSİ Genel Müdürü Balta'dan kayaların düştüğü Yeniköy'e inceleme
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        DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, heyelanla yamaçtan kopan kayaların düşmesiyle bazı evlerde hasar oluşan Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy köyünde incelemelerde bulundu. Balta, önlem alınan köyde sorunların çözüleceğini belirtti.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Yeniköy köyüne gelerek, heyelanla yamaçtan kopan kayaların düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı bazı evlerin tahliye edildiği bölgede alınan güvenlik tedbiri çalışmalarını yerinde inceleyen Balta, “Yeniköy’de incelemelerde bulundum. Orada vatandaşlarımızla, muhtarımızla, kaymakamımızla, çevre şehircilik ve AFAD müdürümüzle ne yapacağımızı orada belirledik. Planladığımız alternatifler noktasında son kararı vermek adına bir çalışma yapacağız. Taş düşmesi sonucu risk altında bulunan evler de valiliğimiz tarafından boşaltıldı. Onlar, başka lokasyonlarda bulunan boş evlere yerleştirildi. Mevcut evlerle heyelanla alakalı şu an yapacak olduğumuz ihale ile sorunu gidermiş olacağız” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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