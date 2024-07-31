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        Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyonetteki Fermiye Yıldız (67) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:10 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:15
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        Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyonetteki Fermiye Yıldız (67) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Artvin-Yusufeli karayolunun Sebzeciler mevkisindeki T21 tünelinde meydana geldi. Erzurum’dan Artvin istikametine giden Üresin Altun (55) yönetimindeki 08 ABL 663 plakalı kamyonet, kontrol çıkıp, tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Medine Altun (85) ve Fermiye Yıldız yaralandı. Tünelden geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fermiye Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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