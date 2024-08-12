Karakucak güreşlerinde önce rakibini ardından hakemi yere serdi

ARTVİN'inYusufeli ilçesine bağlı Koşnahal Yaylası'nda düzenlenen geleneksel karakucak güreşlerinde, Alperen Tokgöz, rakibini yendikten sonra hakem Kadir Danacı'yı da yere serdi. Hakem şaşkınlığını gizleyemezken, Tokgöz, "Eskiden o beni devirmişti, şimdi ödeştik" dedi.

İlçeye bağlı Dokumacılar köyünde yaşayanlar, kendilerini olası sel ve heyelan gibi doğal afetlerden koruyacağını düşündükleri 'büyükbaş hayvan kurban etme' geleneğini deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yüksekteki Koşnahal Yaylası'nda sürdürdü. Pişirilen etlerin katılımcılara ikram edildiği, çevre köylerden gelenlerle kaynaşma ortamı oluşturulan etkinlikler kapsamında yaylada karakucak güreşleri düzenlendi, halaylar çekildi. 130'a yakın pehlivan, yayla çimleri üzerinde er meydanına çıkıp, para ödülü için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren etkinliklerde rakiplerini yenen Alperen Tokgöz, başpehlivan oldu. Tokgöz, rakibini yendikten sonra hakem Kadir Danacı'yı da yere serdi. Tokgöz'ün ani müdahalesi, hakemi şaşırtırken izleyenleri de gülümsetti. Tokgöz ve Danacı, daha sonra birbirine sarıldı.