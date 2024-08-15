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        Artvin'de hayvan hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 7 büyükbaşı çalan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:05
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        Artvin'de hayvan hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 7 büyükbaşı çalan D.H. (23) ile Y.K. (29) yakalanarak, tutuklandı.

        İlçeye bağlı Kocabey köyü yaylasında 7 büyükbaş çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi, hayvanları çaldığı belirlenen D.H. ile Y.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda çalınan 7 büyükbaş bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheliler çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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