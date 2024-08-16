Arı soktuktan sonra öldü
ARTVİN'de yemek yerken dudağından arının soktuğu İsrafil Özçelik (38), hayatını kaybetti.
ARTVİN'de yemek yerken dudağından arının soktuğu İsrafil Özçelik (38), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Ailesiyle beraber yemek yiyen İsrafil Özçelik'i dudağından arı soktu. Özçelik, kısa süre sonra fenalaştı. Ailesinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, burada kurtarılamadı.
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