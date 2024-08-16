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        Arı soktuktan sonra öldü

        ARTVİN'de yemek yerken dudağından arının soktuğu İsrafil Özçelik (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:10
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        Arı soktuktan sonra öldü
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        ARTVİN'de yemek yerken dudağından arının soktuğu İsrafil Özçelik (38), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Ailesiyle beraber yemek yiyen İsrafil Özçelik'i dudağından arı soktu. Özçelik, kısa süre sonra fenalaştı. Ailesinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, burada kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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