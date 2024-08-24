Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Kaçkar Dağları'nda 40 yıldır arıcılık yapıyor

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde babasından öğrendiği arıcılığı 40 yıldır sürdüren İbrahim Altay (66), memleketinde ürettiği balları yerli yabancı turistlere satarak geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçkar Dağları'nda 40 yıldır arıcılık yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde babasından öğrendiği arıcılığı 40 yıldır sürdüren İbrahim Altay (66), memleketinde ürettiği balları yerli yabancı turistlere satarak geçimini sağlıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 250 metre yüksekte Kaçkar Dağları eteğinde bal üreten Altay, "Buranın balı özel bir bal. Herkes buranın balını arzu ediyor. Elimizden geldiği kadar organik bal yaparak millete hizmet veriyoruz" dedi.

        Yusufeli ilçesinde yaşayan İbrahim Altay, yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki Altıparmak Köyü Kaçkar Dağları eteklerinde 40 yıl önce babası ile başladığı arıcılığı sürdürüyor. Mezrada kurduğu yaklaşık 150 kovanda bal üreten Altay, bal satışından kazandığı para ile geçimini sağlıyor. Altay’ın ballarına ise yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. İlerleyen yaşına rağmen baba mesleğini sürdüren Altay, üretim yaparak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

        ‘40 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM’

        Babasından sonra mesleği devam ettirdiğini söyleyen İbrahim Altay, “Buranın balı özel bir bal. Herkes buranın balını arzu ediyor. Elimizden geldiği kadar organik bal yaparak millete hizmet veriyoruz. Burası yaklaşık 2 bin 250 rakımda, florası çok çeşit ve balın tadı çok değişik oluyor. Bal yediğini anlıyorsun. Babamla beraber yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum. Babam vefat edince ben devam ettim. Aile, ülke ekonomisine faydalı olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘ARKADAŞLARIMA DA GÖTÜRECEĞİM’

        Eskişehir’den memleketine gelen İbrahim Çelik balı çok sevdiğini belirterek, “Artvin’in muhteşem doğasıyla binlerce çiçeğin arasında, arılarımızın ürettiği organik baldan aldım. Eskişehir’de sadece kendime değil arkadaşlarıma da götüreceğim” diye konuştu.

        ‘BALIMIZ ÇOK KIYMETE BİNDİ’

        Organik balın çok değerlendiğini ifade eden Adem Avcı da “Memleketin her ürünü değerli ve kıymetlidir. Son zamanlarda balımız çok kıymete bindi. Ben İstanbul’da yaşıyorum. Buradan ürünleri alıp, götürüyorum. İstanbul’dan da çok arkadaşım bal istedi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        SPK'dan 'istifa' soruşturması
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Boşanınca uçuş millerine ne olacak?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        M çiçeğinden nasıl korunuruz?
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
        Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

        Benzer Haberler

        Artvin'de bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi açıldı
        Artvin'de bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi açıldı
        Artvin Valiliği'nden Cerattepe'deki madene ilişkin açıklama
        Artvin Valiliği'nden Cerattepe'deki madene ilişkin açıklama
        Artvin Valisi Ünsal'dan evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
        Artvin Valisi Ünsal'dan evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti
        Artvin Valiliği, Cerattepe'deki altın madeninde faaliyetin durdurulduğunu d...
        Artvin Valiliği, Cerattepe'deki altın madeninde faaliyetin durdurulduğunu d...
        Artvin'de maden ve madencilik faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Artvin'de maden ve madencilik faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi
        Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi