Kaçkar Dağları'nda 40 yıldır arıcılık yapıyor
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde babasından öğrendiği arıcılığı 40 yıldır sürdüren İbrahim Altay (66), memleketinde ürettiği balları yerli yabancı turistlere satarak geçimini sağlıyor.
ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde babasından öğrendiği arıcılığı 40 yıldır sürdüren İbrahim Altay (66), memleketinde ürettiği balları yerli yabancı turistlere satarak geçimini sağlıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 250 metre yüksekte Kaçkar Dağları eteğinde bal üreten Altay, "Buranın balı özel bir bal. Herkes buranın balını arzu ediyor. Elimizden geldiği kadar organik bal yaparak millete hizmet veriyoruz" dedi.
Yusufeli ilçesinde yaşayan İbrahim Altay, yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki Altıparmak Köyü Kaçkar Dağları eteklerinde 40 yıl önce babası ile başladığı arıcılığı sürdürüyor. Mezrada kurduğu yaklaşık 150 kovanda bal üreten Altay, bal satışından kazandığı para ile geçimini sağlıyor. Altay’ın ballarına ise yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. İlerleyen yaşına rağmen baba mesleğini sürdüren Altay, üretim yaparak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyor.
‘40 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM’
Babasından sonra mesleği devam ettirdiğini söyleyen İbrahim Altay, “Buranın balı özel bir bal. Herkes buranın balını arzu ediyor. Elimizden geldiği kadar organik bal yaparak millete hizmet veriyoruz. Burası yaklaşık 2 bin 250 rakımda, florası çok çeşit ve balın tadı çok değişik oluyor. Bal yediğini anlıyorsun. Babamla beraber yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum. Babam vefat edince ben devam ettim. Aile, ülke ekonomisine faydalı olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
‘ARKADAŞLARIMA DA GÖTÜRECEĞİM’
Eskişehir’den memleketine gelen İbrahim Çelik balı çok sevdiğini belirterek, “Artvin’in muhteşem doğasıyla binlerce çiçeğin arasında, arılarımızın ürettiği organik baldan aldım. Eskişehir’de sadece kendime değil arkadaşlarıma da götüreceğim” diye konuştu.
‘BALIMIZ ÇOK KIYMETE BİNDİ’
Organik balın çok değerlendiğini ifade eden Adem Avcı da “Memleketin her ürünü değerli ve kıymetlidir. Son zamanlarda balımız çok kıymete bindi. Ben İstanbul’da yaşıyorum. Buradan ürünleri alıp, götürüyorum. İstanbul’dan da çok arkadaşım bal istedi” dedi.
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