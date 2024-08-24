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        Artvin'de beton mikseri dereye düştü; sürücü son anda kurtuldu

        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri, sağanak nedeniyle kayarak, debisi yükselen Kapisre Deresi'ne devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 22:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:00
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        Artvin'de beton mikseri dereye düştü; sürücü son anda kurtuldu
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        ARTVİN'in Arhavi ilçesinde dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri, sağanak nedeniyle kayarak, debisi yükselen Kapisre Deresi'ne devrildi. Sürücü, içi suyla dolan araçtan çıkarak kurtuldu.

        İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçeden geçen Kapisre Deresi'nin debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. Dere ıslahı proje çalışmaları kapsamında su kıyısında bulunan beton mikseri, derenin taşması sonucu meydana gelen heyelanla, kayarak suya düştü. Mikser sürücüsü, derede içi suyla dolan araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak, sulara kapılan beton mikserini, iş makinesiyle çekerek bulunduğu yerden çıkardı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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