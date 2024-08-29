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        Artvin'de 502 kilo esrar ele geçirildi; baba ve oğlu tutuklandı (2)

        BABAVE OĞLU TUTUKLANDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde ev ve eklentilerinde narkotik köpekler 'Safir' ve 'Zıpkın' ile yapılan aramalarda 502 kilogram kubar esrar ele geçirilen Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 17:40 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:45
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        Artvin'de 502 kilo esrar ele geçirildi; baba ve oğlu tutuklandı (2)
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        BABAVE OĞLU TUTUKLANDI

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde ev ve eklentilerinde narkotik köpekler ‘Safir’ ve ‘Zıpkın’ ile yapılan aramalarda 502 kilogram kubar esrar ele geçirilen Ş.K. (51) ile oğlu Ö.F.K. (27) jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

        Nurbay USTA/ARTVİN,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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