Artvin'de 502 kilo esrar ele geçirildi; baba ve oğlu tutuklandı (2)

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ev ve eklentilerinde narkotik köpekler ‘Safir’ ve ‘Zıpkın’ ile yapılan aramalarda 502 kilogram kubar esrar ele geçirilen Ş.K. (51) ile oğlu Ö.F.K. (27) jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

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