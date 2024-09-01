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        Artvin'de sel; park halindeki otomobil taşan derede sürüklendi

        ARTVİN'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:35
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        Artvin'de sel; park halindeki otomobil taşan derede sürüklendi
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        ARTVİN'de etkili olan sağanak, sel ve taşkına neden oldu. Park halindeki bir otomobil, taşan dereye düşerek, metrelerce sürüklendi.

        Kentte dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak sonucu merkez ilçeye bağlı Yukarı Maden köyünde dere taştı, yollar taş ve suyla doldu. Park halindeki Orhan Erdem'e ait 34 CDP 736 plakalı otomobil, taşan dereye düştü. Otomobil, derede yaklaşık 200 metre sürüklenip, taşlara çarparak durdu. AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, İl Özel İdaresi ekipleri, sel ve taşkın sonucu kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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