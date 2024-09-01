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        Görüntüsüyle kalbi andıran Karagöl, huzur ve sakinlik arayanların gözdesi

        ARTVİN'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü, kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl'ü yılda 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:34 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:40
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        Görüntüsüyle kalbi andıran Karagöl, huzur ve sakinlik arayanların gözdesi
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        ARTVİN'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü, kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl'ü yılda 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kent gürültüsünden uzaklaşarak temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde Karagöl'ü tercih ediyor. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, "Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız Şavşat'a gelin" dedi.

        İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan Karagöl Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliyle öne plana çıkıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça uğradığı Karagöl, Doğu Karadeniz’de, ünlü turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl'ü yılda 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor.

        'HERKESİN DOĞAYA SAYGILI OLMASINI İSTİYORUZ'

        Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, "Şavşat, gölleriyle, ormanlarıyla, piknik alanlarıyla doğal güzelliklere sahip Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir. Yıllık sadece Karagöl'e 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist gelmektedir. Herkese şunu söylemek istiyorum: Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız Şavşat'a gelin. Buraya ciddi ziyaretler var. Bu ilgiyle turizm dışında gastronomide de ilçemizin tanıtımını yapacağız. Turistlerin, ziyaretçilerin çevreye ve doğaya saygılı olmasını biz istiyoruz. Şavşat baharı, yazı güzeldir, son baharında her renk vardır. Kışın da ayrı güzeldir" dedi.

        'BURAYA GELMEYE DEĞER'

        Karagöl'ü ailesiyle ziyaret eden Dr. Merve Dilara Arıcan, "Memleketimizdeki doğal güzellikleri görmek için geldik; burası çok güzel. Burayı çok sevdik, çok sakin ve huzur verici. Çocuklu aileler için yolu zor olsa da kesinlikle buraya gelmeye değer" diye konuştu.

        İstanbul'dan Karagöl'e gelen Mine Eser ise "Tam bir tabiat harikası; göl, alabalıklar, doğa, çok muazzam bir yer. Buraya gelecekler, yeşilin birçok tonunu yakından görmeye hatta Türkiye'deki İsviçre'yi yaşamaya hazır olmalılar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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