Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mert Nişancı (26), kuzeni Oğuzhan Nişancı'yı (28) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mert Nişancı (26), kuzeni Oğuzhan Nişancı'yı (28) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirciler köyü Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Nişancı ve babası Mehmet Nişancı (67) ile kuzeni Oğuzhan Nişancı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert Nişancı, av tüfeği ile kuzeni Oğuzhan Nişancı'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oğuzhan Nişancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mert Nişancı ile babası Mehmet Nişancı gözaltına alınırken, 2 av tüfeğine el konuldu. Oğuzhan Nişancı'nın cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Artvin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Artvin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı"...
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı"...
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Artvin'de ziyaretlerde bulundu
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Artvin'de ziyaretlerde bulundu
        Artvin'de sağanak sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Artvin'de sağanak sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Artvin'de, 4. Uluslararası Şavşat Off-Road Yarışları yapıldı
        Artvin'de, 4. Uluslararası Şavşat Off-Road Yarışları yapıldı
        Görüntüsüyle kalbi andıran Karagöl, huzur ve sakinlik arayanların gözdesi
        Görüntüsüyle kalbi andıran Karagöl, huzur ve sakinlik arayanların gözdesi