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        Mesire alanı projesi kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralan şüpheli tutuklandı

        ARTVİN'de mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında çıkan, tabancayla vurulan Reşit Kibar'ın (46) hayatını kaybedip, 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:25
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        Mesire alanı projesi kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralan şüpheli tutuklandı
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        ARTVİN'de mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında çıkan, tabancayla vurulan Reşit Kibar’ın (46) hayatını kaybedip, 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Olay, dün Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Bölgede yapımı planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etti. İş makineleri indirilirken köylüler ile özel şirketin yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş (42), tabancayla ateş etti.

        Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar ve Ersan Koyuncu (36) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar, kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tabancayla ateş açan Muhammet Ustabaş ile suç aleti ruhsatlı silahın sahibi şirket çalışanı Fikret M. (41) gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan sorguları sonrası Borçka Adliyesi'ne sevk edilip nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Muhammet Ustabaş tutuklandı, Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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