Mesire alanı projesi kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralan şüpheli tutuklandı

ARTVİN'de mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında çıkan, tabancayla vurulan Reşit Kibar’ın (46) hayatını kaybedip, 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, dün Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Bölgede yapımı planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etti. İş makineleri indirilirken köylüler ile özel şirketin yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş (42), tabancayla ateş etti.