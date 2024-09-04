Mesire alanı projesi kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralan şüpheli tutuklandı (2)

Artvin'in Borçka ilçesinde mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında çıkan, Reşit Kibar’ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anına ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde; 2 grup arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası silah seslerinin kameraya yansımasıyla köylülerin kaçışması yer aldı.

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