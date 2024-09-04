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        Mesire alanı projesi kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralan şüpheli tutuklandı (2)

        OANLAR KAMERADAArtvin'in Borçka ilçesinde mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında çıkan, Reşit Kibar'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anına ait görüntü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:59 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:00
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        Mesire alanı projesi kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralan şüpheli tutuklandı (2)
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        OANLAR KAMERADA

        Artvin'in Borçka ilçesinde mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında çıkan, Reşit Kibar’ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anına ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde; 2 grup arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası silah seslerinin kameraya yansımasıyla köylülerin kaçışması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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