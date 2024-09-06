Artvin'de heyelan; kayaların isabet ettiği 2 TIR'da hasar

İlçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Esenkıyı TIR Parkı’nın yakınındaki yamaçta sabah saatlerinde heyelan oldu. Dik yamaçtan kopan dev kayalar, park halindeki 2 TIR’ın üzerine düştü. İçinde kimsenin bulunmadığı TIR’larda hasar oluştu. Heyelan sonrası park halindeki diğer araçlar, güvenli bölgeye çekildi. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, karayolları görevlileri kaya parçaları ve zarar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

NurbayUSTA/HOPA (Artvin)- ARTVİN’in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar, park halindeki 2 TIR’ın üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı heyelanda TIR’larda hasar oluştu.

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