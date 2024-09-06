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        MetinLokumcu davasında yargılanan 13 polise beraatARTVİN'nin Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin,13 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, aile avukatlarının yeniden keşif talebini reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:50
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        MetinLokumcu davasında yargılanan 13 polise beraat

        ARTVİN'nin Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin,13 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, aile avukatlarının yeniden keşif talebini reddetti. Mahkeme 13 polis hakkında beraat kararı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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