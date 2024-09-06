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MetinLokumcu davasında yargılanan 13 polise beraatARTVİN'nin Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin,13 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, aile avukatlarının yeniden keşif talebini reddetti.
MetinLokumcu davasında yargılanan 13 polise beraat
ARTVİN'nin Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin,13 polisin yargılandığı davada mahkeme heyeti, aile avukatlarının yeniden keşif talebini reddetti. Mahkeme 13 polis hakkında beraat kararı verdi.
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