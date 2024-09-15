Yusufeli Barajı'nda 'Narin' için 13 bin kulaç attılar

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde profesyonel yüzücü Hadi Katkat (59) ile Hasan Heke (71), Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran (8) için Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda yaklaşık 13 bin kulaç attı. Çocuk cinayetlerinin son bulmasını isteyen ikili, barajın bir kıyısından diğer kıyısına yüzüp, 'Narin kızımız için adalet istiyoruz' yazılı pankart açtı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeninin bulunması tüm Türkiye’yi üzdü. İstanbul’dan Yusufeli ilçesinde gelen profesyonel yüzücü Hadi Katkat ile Hasan Heke, Türkiye'yi sarsan cinayetin aydınlatılıp, çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla ülkenin en yüksek barajı olan Yusufeli Baraj Gölü’nde kulaç attı. Türk bayrağı logolu tişörtleriyle barajın serin sularına kendilerini bırakan yüzücüler, yaklaşık 13 bin kulaç attı. Katkat ve Heke, barajın bir kıyısından diğer kıyısına yüzerek, 'Narin kızımız için adalet istiyoruz' yazılı pankart açıp, çocuk cinayetlerinin son bulmasını istedi.