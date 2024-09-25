Artvin'de 15,5 kilogram esrar ele geçirildi; operasyon kamerada

ARTVİN'in Borçka ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı operasyon anı jandarma kamerasına yansıdı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma, Borçka ilçesinde teknik ve fiziki takibe aldıkları H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda, 15,5 kilogram kubar esrar, 9 kenevir, tabanca ve tabancaya ait malzemeler ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan H. A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.