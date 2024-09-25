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        Artvin'de 15,5 kilogram esrar ele geçirildi; operasyon kamerada

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15,5 kilo esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:25
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        Artvin'de 15,5 kilogram esrar ele geçirildi; operasyon kamerada
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        ARTVİN'in Borçka ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı operasyon anı jandarma kamerasına yansıdı.

        Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma, Borçka ilçesinde teknik ve fiziki takibe aldıkları H.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda, 15,5 kilogram kubar esrar, 9 kenevir, tabanca ve tabancaya ait malzemeler ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan H. A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Bu arada operasyon anı ise jandarma kamerasına yansıdı. Görüntüde, ekiplerin şüphelinin evine yaptıkları aramalarda gizlenmiş uyuşturucu maddelerine ve tabancaları bulma anları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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