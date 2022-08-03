Artvin'de YKS’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

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ARTVİN (AA) - Artvin'de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan merkezi sınavda Türkiye genelinde ilk 20 bine girerek başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Yılmaz Doruk, sınavda Türkiye sıralamasında 20 bine girmeyi başaran 26 öğrenci ile aileleri ve okul müdürlerini kabul etti.

Öğrencilere hediyeler veren Doruk, okul müdürlülerine de başarı belgesi verdi.

Artvin'in bir eğitim şehri olduğunu ifade eden Doruk, öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, gelecek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Doruk, kentteki eğitim seviyesinin ve elde edilen başarı oranının her geçen yıl artarak yükseldiğini kaydederek, bu başarının ortaya çıkmasındaki ana unsurların öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler olduğunu söyledi.

Bu başarıda il genelinde farklı okullardan öğrenciler olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Doruk, "Fen liselerimizin yanı sıra Anadolu liselerimizden ve imam hatip liselerimizden bu tablonun için yer alan başarılı öğrencilerimiz var. Asıl sevdirici taraf bu. Başarının genele yayılması. Bu il genelinde başarının göstergesidir. İlimizin eğitimi bakımdan sevindirici bir durum." diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da bu yıl mezun olan 1738 öğrenciden 1516'sının YKS'ye girdiğini kaydetti.

Acar, "Bu öğrencilerimizin ortalama puanı TYT'de 35,89. Son 3 yıla oranla bir artış var. Artvin AYT'de de Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu bizim için sevindirici bir durum. Hedefimiz Türkiye ortalamasının üzerine çıkmaktı. TYT'de başaramazsak da AYT'de başarmış bir Artvin görüyoruz." dedi.







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