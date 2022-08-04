Artvin'de kaybolan yaşlı adam başka köyde bulundu

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ARTVİN (AA) - Artvin'de, 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam sağ bulundu.

Merkeze bağlı Vezirköy köyünde, 2 Ağustos'ta hayvanlarını meraya götüren ancak evine dönmeyen Halit Altun'un (72) yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam etti.



AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yürütülen çalışmalara köylüler de destek verdi.

Bu arada Vezirköy'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Beşağıl köyünün muhtarı Sinan Yavuz Demir'in ailesi, su ve yiyecek istemek için kapılarını çalan kişinin kayıp Altun olabileceğini düşünerek jandarmayı aradı.

Adrese giden jandarma ekipleri, Halit Altun'u alarak sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim etti.

Sağlık durumu iyi olan Altun'un, köye dönerken yolunu kaybettiğini, dışarıda kaldığı iki geceyi kullanılmayan mezra evlerinde geçirdiği ve yürüyerek Beşağıl köyüne gittiği öğrenildi.



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