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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İBB Başkanı İmamoğlu Artvin’de temaslarda bulundu

AA

İBB Başkanı İmamoğlu Artvin’de temaslarda bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Artvin Belediyesini ziyaret eden İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. Artvin halkoyunları ekibinin gösterisini izleyen İmamoğlu, Başkan Elçin'le makamında bir süre görüştü. İmamoğlu, daha sonra Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin şunları söyledi:

"Balıklı Rum Hastanesi hafta içinde kötü bir yangın geçirdi. Yangın günü oradaydım. Dün de heyetimizi yolladım. Genel Sekreter'imiz ve yardımcılarını. Hasar tespitleri yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına yaklaşık 150 yıldır şifa dağıtan böyle bir merkezin varlığına katkı sunma adına hazır olduğumuzu bütçemizle ve bütün katkılarımızla hazır olduğumuzu kendilerine ilettim. Başhekimle görüşmüştüm, bugün de vakfın başkanı beni aradı. Kendisiyle aynı duygularımı paylaştım. Hafta içi bir görüşme yapacağız. Üzerimize hangi vazife düşüyorsa da yerine getireceğiz. Büyük geçmiş olsun. Can kaybı olmaması hepimizin en çok sevindiği şey.”

İmamoğlu'na temas ve ziyaretleri esnasında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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