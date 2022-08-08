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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdi

AA

Artvin'de düğününe at üzerinde giden gelin çocukluk hayalini gerçekleştirdi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen düğünde gelin, çocukluk hayalini gerçekleştirerek at üzerinde şehir turu attı.

Yusufeli'nde yaşayan Betül Ardıç Aykan (26), birkaç gün önce kıyılan nikahla hayatını birleştirdiği Ömer Aykan'dan (25), düğün öncesi evinden atla alınmak istedi.

Bunun üzerine Ömer Aykan, kırmızı kurdele ve çeşitli aksesuarlarla süslediği atla Aykan'ın baba evine gitti.

Adresine gönderilen gelin arabasına rağmen Betül Ardıç Aykan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ata binmek istedi.

Atla müzik eşlinde ilçede tur atan gelin, ardından düğününün yapılacağı Yusufeli Gösteri ve Kültür Merkezi'ne geldi. Damat Aykan, at üzerindeki eşinin elini tutarak yol boyunca kendisine eşlik etti.

Cadde ve evlerinin balkonlarındaki bazı vatandaşlar, gelin ve damadı alkışlayarak bu özel günlerinde kutladı.

Açık alanda gerçekleştirilen düğünde Aykan, davetlileri at üzerinde selamladı.

Düğünün ardından evine de atla giden Betül Ardıç Aykan, AA muhabirine, atla düğüne gitmenin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

"Gelin ata binmiş ya nasip demiş." sözünü hatırlatan Ardıç, "Ben hem muradıma erdim hem de hayalimi gerçekleştirdim. 10 yıldır bu ilçede çalışıyorum. 2 yıldır da esnaflık yapıyorum. At üzerinde herkesi selamlamak istedim. Bu mutluluğumu herkesle paylaşmak istedim." dedi.

Aykan, çok güzel bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Bugünüme eşlik eden herkese teşekkür ederim. Caddede atla dolaşırken herkes el salladı. El sallayanları, başımıza balkondan şeker atanları, onların mutluluğunu, video, fotoğraf çektiklerini görmek çok mutluluk vericiydi." diye konuştu.

Ömer Aykan da eşinin her şeyin en güzelini hak ettiğini belirterek, "Düğüne atla gelmek istedi. Biz de bu isteğini yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Ömür boyu ona hak ettiği güzellikleri yaşatmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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