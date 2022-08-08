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Yusufeli'nde yeni yerleşim yerine taşınacak mahalle halkı temsili göçü canlandırdı

AA

Yusufeli'nde yeni yerleşim yerine taşınacak mahalle halkı temsili göçü canlandırdı

ARTVİN (AA) - Artvin'de Yusufeli Barajı suları altında kalacağı için yeni Yusufeli ilçe merkezine taşınacak Hasanağa Mahallesi sakinleri, temsili göçü canlandırarak Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile görüştüler.

Muhtar Yüksel Yıldırım öncülüğünde sanayi bölgesinde toplanan mahalle sakinleri, kimi araçlarıyla kimi de yürüyerek Belediye Başkanlığı önüne geldi.

Etkinlikte bazı vatandaşların boğalarını kamyonlara yüklediği, kimisinin de eşekle yük taşıdığı, iple odun çektiği gözlendi.

Etkinlik sonunda Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile bir araya gelen mahalle sakinleri, yeni ilçe merkezine taşınma sürecine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Muhtar Yıldırım, mahalle sakinlerinin çoğunun tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ifade ederek, yeni yerleşim yerinde de tarım ve hayvancılık yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Mevcut yaşam tarzlarını, gelenek ve kültürlerini gelecek kuşaklara aktararak yeni yerleşim yerinde de sürdürmek istediklerini dile getiren Yıldırım, etkinliği buna dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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