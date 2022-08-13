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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de "botanik bahçesi" hizmete girdi

AA

Artvin'de "botanik bahçesi" hizmete girdi

ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesinde, merkeze bağlı Salkımlı köyündeki 160 dönümlük alana kurulan "Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi" açıldı.

Yaklaşık 3 yılda tamamlanan alanda, yöresel evler sokağı, sera, etnografik ve tematik bahçeler, gen ve gül bahçeleri, konaklama birimleri, merdiven şelale ve kafeterya gibi üniteler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin Artvin turizmini canlandıracağını ve kentin bitki tür zenginliğinin korunmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Botanik bahçesinin kentin en önemli turistik yapılarından birisi olacağını dile getiren Kışla, "Yakın zamanda tabiat müzesi ile barajlar müzemiz de hizmete girecek. Deriner Barajı'nı da turizme açtığımızda, Artvin turizmde önemli bir paya sahibi olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da kentin zengin bitki çeşitliliğiyle Avrupa ve dünyada dikkati çeken bir şehir olduğunu ifade etti.

Artvin'i karış karış gezdiğini ve gördüğü güzellikler karşısında hayranlığının her geçen gün arttığını vurgulayan Balta, böylesine bitki zengini bir coğrafyanın dünyada da nadir olduğunu belirtti.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de "Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi"nde akademik çalışmalarla endemik ve tehlike altındaki bitki türlerinin korunacağını, bunun kentin turizm faaliyetlerinin desteklenmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Başkan Yardımcısı Turgut Gökyiğit de açılan bu botanik bahçesiyle Türkiye'deki sayının 10'a yükseldiğini kaydetti.

AÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, bahçede Türkiye'de bulunmayan 3 farklı iklim, 5 farklı sulama ve gübreleme sistemi otomasyonuna sahip bir seranın da yer alacağını anlatarak, "Burası hem endemik bitkilerin sergilendiği, korunduğu hem de halka sertifikalı tohum ve fidan satışının yapılabileceği merkez konumunda olacak." dedi.

Açılışa, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eski bakanlardan Faruk Çelik, Artvin Belediye Başkan Vekili Saniye Meriç, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç ve diğer ilgililer katıldı.

Açılış programı, botanik bahçesinin gezilmesi ve fidan dikimiyle sona erdi.

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