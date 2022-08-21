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Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı Artvin'de tamamlandı

AA

Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı Artvin'de tamamlandı

ARTVİN (AA) - TEKNOFEST kapsamında Artvin'de düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı sona erdi.

Artvin Valiliği Kaledibi İskelesi Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde düzenlenen ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu yarışlar, 12 ilden 19 lisanslı sporcu katılımıyla gerçekleştirildi.

Sporcular kendi tasarımları dronlar ile 15 kapıdan oluşan parkuru hatasız ve en hızlı şekilde tamamlayarak dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Parkuru en iyi dereceyle tamamlayan Atakan Mercimek birinci, Hüseyin Ablak ikinci, Hüseyin Yılmaz Çimen de üçüncülüğü elde etti.

Ödün töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, iki gün boyunca Artvin'de çok güzel yarışlar izlediklerini söyledi.

Bütün yarışmacıların çok iyi işler çıkardığını ifade eden Doruk, "Böylesine bir organizasyonu ülkemizde düzenledikleri için emeği olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Gurur duyduğumuz bir organizasyon. Dünyada bunun bir benzeri yok. Böyle bir organizasyona sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Başta Selçuk Bayraktar beyefendi olmak üzere destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Yarışmaya Adana'dan katılarak birinci olan 16 yaşındaki Atakan Mercimek, AA muhabirine, daha önce iki birinciliği olduğuna değinerek, "Bu yılki şampiyonada, üçüncü etap olan Artvin etabında birinci oldum, çok mutluyum. Benim için kolaydı. Çok zorlanmadım. Biraz rüzgar vardı. Dronlar etkilendi ve benim için sorun olmadı. Yarışmamızı başarıyla bitirdik." dedi.

Yarışmalara düzenli antrenmanlarla hazırlandığını aktaran Mercimek, "Herkes kendi dronunu kendi tasarlıyor. Çünkü herkesin uçuş sitili farklı. Dolayısıyla dronların uçuş şekli farklı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yarışları ikinci olarak tamamlayan milli sporcu Hüseyin Ablak ise Artvin'de kıyasıya bir yarışı geride bıraktıklarını, ikincilikten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yarışmada üçüncü olan 25 yaşındaki Hüseyin Yılmaz Çimen de yarışlara Antalya'dan katıldığını ve 6 yıldır dron pilotluğu yaptığını, yarışların çok çekişmeli ve zorlu geçtiğini kaydetti.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı, ilk etabı Kastamonu'da, ikinci etabı Sinop'ta, üçüncü etabı ise Artvin'de tamamlanan şampiyonada dereceye giren 16 sporcu, 30-31 Ağustos'ta Samsun'da düzenlenecek Türkiye Drone Şampiyonası finalinde yarışacak.

Final yarışında ilk iki sırayı elde edecek sporcular, "TEKNOFEST 2022 World Drone Cup"ta Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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