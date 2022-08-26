Yaz kampında hem robotik kodlama hem de sebze yetiştirmeyi öğreniyorlar

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ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'de hayata geçirilen "Doğada Öğreniyorum Bilge Yaz Kampı" ile öğrenciler tatil yapmanın yanı sıra yeni yaşam becerileri de kazanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yaz tatilinde öğrencilerin doğa bilinci kazanarak ailelerinden uzakta sosyal ortamda yaşam becerilerini geliştirmeleri amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının "Köy Okulları Yaşam Merkezine Dönüşüyor" projesinden de yola çıkılarak Ardanuç ilçesine bağlı Tütünlü köyünde atıl durumdaki yatılı bölge okulu ve sosyal tesisleri yaşam merkezine dönüştürüldü.

Artvin ve ilçelerinden 50 kişilik gruplar halinde kampa gelen öğrenciler, yeni arkadaşlıklar edinirken öğretmenler gözetiminde bir hafta boyunca tarımsal, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerde bulunuyor.

- "Kampta çok çeşitli aktivitelerimiz var"

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AA muhabirine, Bakanlığın odaklandığı kırsal alanlardaki köy okullarının, köy yaşam merkezi haline getirme projesini de içine dahil ederek ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kampı düzenlediklerini söyledi.

Öğrenci azlığı nedeniyle geçmiş yıllarda kapanan yatılı bölge okulunun atıl duruma geldiğine işaret eden Acar, biraz tadilat ve onarımla okulu yaşam merkezine dönüştürdüklerini belirtti.

Acar, tüm ilçelerden gönüllü öğrencileri birer haftalık periyotlarla kampa aldıklarını anlatarak, "Kampta çok çeşitli aktivitelerimiz var. Görsel sanatlar, müzik, teknoloji ve eğlenceli matematik atölyelerimiz kampın bir boyutu. Esas amacımız, öğrencilerimize doğada yaşam için gerekli becerileri kazandırmak." dedi.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılandığını ve bitki yetiştiriciliğine ilişkin bilgi aktarıldığını vurgulayan Acar, su tasarrufunun öneminin de öğretildiğini ifade etti.

Acar, temmuzda başlayan ve 9 Eylül'de sona erecek kampa şimdiye kadar 700 öğrencinin katıldığını dile getirerek, "Çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik bir faaliyet yapıyoruz. Çocukların oyun oynayarak, eğlenerek öğrenme yetilerini geliştirmek gibi birçok amacı hedefleyen güzel bir yaz kampı." diye konuştu.

- Kampın ulusal boyuta taşınması hedefleniyor

Fahri Acar, 950 öğrencinin katılımıyla tamamlamayı planladıkları kampı gelecek yıllarda ulusal boyuta taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Çevre iller başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından öğrencileri kampta ağırlamak istediklerini belirten Acar, amaçları arasına bölgelerarası kaynaşmayı da ekleyerek ulusal bir kamp haline getirmeyi arzu ettiklerini anlattı.

Acar, altyapının bu hedeflerini gerçekleştirmek için müsait olduğunun altını çizerek, "50 dönümlük bir alan. Spor alanları, sosyal aktivite alanları... Meyve toplamaktan tutun da hayvan beslemeye kadar doğada çocukların edinmesi gereken bütün becerilere hitap ediyoruz." ifadesini kullandı.

İnsanın topraktan kopmaması gerektiğine dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgınının bize öğrettiği çok önemli bir şey var. Hangi çağda olursak olalım, çocuklarımızı teknoloji ve dil yeterliliği gibi becerilerle donatsak da topraktan koparmamalıyız. Çocukların tarımsal üretim becerilerini geliştirmelerini sağlamak zorunda olduğumuzu öğrendik. Biz de burada ortaokul öğrencilerimize, tarla ekmek, hayvan beslemek, fasulye toplamak, tarla sulamak gibi faaliyetler yaptırıyoruz. Çocuklarda doğa ve çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz."

- Öğrenciler kampa katılmaktan mutlu

Öğrencilerden Ecem Berrak Şimşek de kampın çok eğlenceli olduğunu, zamanının çoğunu ebru yaparak ve sportif faaliyetlere katılarak geçirdiğini anlattı.

Ecrin Derin Özkan, kampta çok eğlendiğini dile getirdi.



Kemalpaşa ilçesinden katılan Nur Hayat Altunkaya, edindiği yeni arkadaşlarıyla geçirdiği zamandan çok keyif aldığını ifade etti.

Ayça Gül Gümüşkaya da kampta ilk defa robotik kodlama ile tanıştığını vurguladı.

Çok sevdiği hayvanlarla da ilgilendiğini belirten Gümüşkaya, "Kedi, köpek, tavuk gibi bir sürü hayvan var. Tavuklara yem veriyorum. Yeni arkadaşlarım oldu, onlarla yurtta zaman geçirmekten çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Hazal Nur Palverioğlu ise "Hiç tanımadığım insanlarla çok iyi arkadaş oldum. Robotik kodlamada bir sürü robotlar yaptık. Bazı hayvanlardan korkuyordum, onları sevmeyi öğrendim. Bence her öğrenci bu kamptan birazcık tatmalı." ifadelerini kullandı.

Özgür Faik Aydın, tarım atölyesi etkinlikleri kapsamında bahçe suladıklarını, fasulye ve salatalık topladıklarını aktardı.

Muhammet Alperen Dalkılıç, horon oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, "Hopa Hemşin horonu oynarken çok komut verdim. Çok bağırmaktan sesim kısıldı. Arkadaşlarımla çok güzel zaman geçiriyorum. İyi ki bu kampa katılmışım, çok mutluyum." dedi

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