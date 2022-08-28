Artvin'de Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası yapıldı

AA

Artvin'de "5. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye şampiyonası" sona erdi.

Artvin'de Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de "5. Kafkasör Boğa Güreşleri Türkiye şampiyonası" sona erdi.

Valilik koordinesinde Artvin Boğacılar Spor Kulübünce, şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada düzenlenen şampiyonaya İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Rize, Erzurum ve Artvin'den toplam 68 boğa katıldı.

İki gün süren boğa güreşlerinin son gününde "pehlivanlar" klasmanında "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 40 boğa arenaya çıktı.

Sıcak havaya rağmen binlerce kişinin izlediği güreşlerde toplamda 182 bin lira para ödülü dağıtılırken, güreşlerin en prestijli kategorisi olan Pehlivanlar Baş Kategorisinde şampiyon "Poyraz" isimli boğanın sahibi Hasan Yıldırım 40 bin lira ile ödüllendirildi.

Boğalar arenaya çıkmadan önce boynuzlarının sivrileştirilmesi ihtimaline karşı boynuz kontrolünden geçirilirken, kazanan boğalar da doping testine tabi tutuldu.

Pehlivanlar klasmanı ayak kategorisinde Şener Yağ'a ait "Çapkın", küçük orta kategorisinde Ahmet Şahin'e ait "Felaket”, büyük orta kategorisinde Kadir Uzun'a ait "Mercan", başaltı kategorisinde Yaşar Kuş'a ait "Kara", baş kategorisinde de Hasan Yıldırım'a ait "Poyraz" birinci oldu.

Yıldızlar klasmanı küçük orta kategorisinde Uğur Polat'a ait "Alay", büyük orta kategorisinde Ali Gültekin'e ait "Bozo", başaltı kategorisinde Yiğithan Koç'a ait "Boğaçhan", baş kategorisinde ise Yılmaz Köse'ye ait "Savcı Bey" adlı boğa birinci oldu.

Rize'den gelen Muhammet Demirkıran, boğa güreşlerini çok sevdiğini ifade etti.

Çanakkale Biga'dan güreşleri izlemeye gelen Lütfü Borazan, "Artvin doğasıyla yeşilliği ile meşhur. Herkesin bu doğayı görmesini de isterim. Daha önce boğa güreşini canlı izlememiştim. Televizyonda görüyordum çok merak ediyordum. Çok güzel" ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin´de dalgaların açığa sürüklediği Afganlı boğuldu
YEREL HABERLER Artvin´de dalgaların açığa sürüklediği Afganlı ...
Artvin'de denize giren kişi boğuldu
YEREL HABERLER Artvin'de denize giren kişi boğuldu
Kazada ölen polis memuru ve eşi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen polis memuru ve eşi toprağa verildi
Ankara'da kazada vefat eden polis memuru ve eşinin cenazesi Artvin'de defnedildi
YEREL HABERLER Ankara'da kazada vefat eden polis memuru ve eşinin ...
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel, Yusufeli ilçesinde temaslarda bulundu
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel, Yusufeli ...
Yaz kampında hem robotik kodlama hem de sebze yetiştirmeyi öğreniyorlar
YEREL HABERLER Yaz kampında hem robotik kodlama hem de sebze ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.