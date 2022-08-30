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Artvin'de "Mucizeler Diyarı" bakıma muhtaç atlara yuva oldu

AA

Artvin'de "Mucizeler Diyarı" bakıma muhtaç atlara yuva oldu

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in Ardanuç ilçesindeki "Mucizeler Diyarı" bakıma muhtaç ve sahipsiz atlara yuva oldu.

Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) üyeleri, geçen yıl kesim için tırlarla yurt dışına götürülürken hasta, aç, susuz halde sağlıksız ve uygunsuz koşullarda bulunarak Hopa'da el konulan atlar için Tepedüzü köyü Ankliya Mahallesi'nde çiftlik kurdu.

Yasal sürecin ardından HAYDİKO tarafından sahiplenilen atların bakım ve beslenme ihtiyaçları yaklaşık 10 dönümlük, içinde ahırların da bulunduğu "Mucizeler Diyarı" adı verilen çiftlikte karşılanıyor.

Atların günlük bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması için köyde yaşayan iki kişinin görevlendirildiği çitlikte, Hopa'dan getirilen 62 atın yanı sıra bir de eşek bulunuyor.

Artvin HAYDİKO Deneği Başkanı Emel Meriç, Mucizeler Diyarı adını verdikleri yaşam alanında bir yıla yakın süredir 62 at ve 1 eşeğin yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.

Buradaki atların tamamına yakınının Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanılarak kesim için yurt dışına götürülürken el konulan atlardan oluştuğunu anlatan Meriç, "Biz gönüllüler olarak ilk önce onları hayatta tutmaya, sonra da yaşamsal ihtilaçlarını gidermeye çalıştık. Daha sonrada atları himayemize alarak korumamıza aldık." diye konuştu.

- Tır içinde doğan tay yaşam alanına adını verdi

Hopa'da atların tırdan sağlıklı bir ortama tahliyesi esnasında bir atın doğum yaptığını belirten Meriç, "O yavru tahliyesi esnasında ezilmedi, hayatta kaldı. Veteriner hekimlerimiz ve gönüllüler çok hızlı bir refleks göstererek, o yavruyu güvenli bir alana alarak hayatını kurtardılar." dedi.

Yavrunun o koşullarda hayata tutunabilmesinin adeta bir mucize olduğunu belirten Meriç, "Biz de bu yüzden o yavruya 'Mucize' adını verdik. Mucize'den kaynaklı da burası Mucizeler Diyarı adını aldı. Burası bölgedeki pek çok ihtiyaçlı hayvanın ihtiyacına cevap verecek bir yer olacak hayaliyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."ifadesini kullandı.

Mucizeler diyarının atlarının bakımının kendileri için zor ve maliyetli bir süreç olduğunu belirten Meriç, şöyle devam etti:

"Duyarlı ve hayvansever vatandaşların bağış ve destekleriyle bugüne kadar geldik. Bizler bağışlardan bağımsız olarak diyarın kendini idame ettirebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ekolojik bir yaşam köy kurmayı planlıyoruz. Diğer STK'larla ve ilgili kurumlarla sürecin birlikte yürütüleceği bir projemiz var. İnsanlarda ekolojik bilinç oluşturmak amacıyla 12-16 Ekim tarihlerinde 'Mucizeler Diyarı Anadolu Artvin Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Zirvesi' adlı bir program planlıyoruz."

Artvin'in coğrafyası gereği atların dışarıda otlaması için geniş çayırlar bulmakta zorlandıklarını kaydeden Meriç, bundan dolayı dışarıdan ot alarak, arpa, yulaf desteğiyle atları beslediklerini sözlerine ekledi.


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