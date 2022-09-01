Artvin'de adli yıl açılış töreni yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'de adli yılın başlaması dolayısıyla tören organize edildi.

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Varan, yeni adli yılın, tüm yargı çalışanları ve vatandaşlar için adil bir yıl olmasını diledi.

Toplumda ve uluslararası alanda yargıya güvenin giderek kaybolduğunu belirten Varan, güveni yeniden sağlamak için somut adımlar atılmasının baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerden biri olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.