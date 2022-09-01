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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, Artvin'de temaslarda bulundu

AA

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, Artvin'de temaslarda bulundu

ARTVİN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, Artvin'de kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Artvin'deki bir otelin salonunda, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, son 20 yıldır uygulanan sosyal politikalar istişare edilerek, kentte yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm yolları konuşuldu.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, proje kapsamında kentte iki gündür Yusufeli, Ardanuç ve Artvin'de temas ve ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Işıkhan, ilk ziyaretlerini baraj nedeniyle yeni yerleşim yerine taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde gerçekleştirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni ilçe inşa edilmiş durumda. Orada bizim saptamalarımız arasında ortaya çıkabilecek sosyal sorunlar ile ilgili gözlemlerimiz oldu. Bunlar bizim için çok önemli veriler. Çünkü ilçe bir dönüşüm sürecine girmiş durumda. Heyet olarak kurul üyeleri ile birlikte görüşmelerimizi yaptık, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. Yeni yerleşim yerinde TOKİ'nin yapmış olduğu evleri gezdik. Gözlemci olarak değerlendirmelerimizde çok mutlu olduk. Devletimizin her zaman olduğu gibi Yusufeli ilçemizde de vatandaşımızın yanında olduğunu gördük."

- "Artvin raporumuzu hazırlayıp bakanlığa sunacağız"

Işıkhan, Artvin'in söz konusu proje çerçevesinde ziyaret ettikleri üçüncü il olduğunu belirterek, "Bugün Artvin’de STK temsilcilerimiz başta olmak üzere dernekler, kamu kurum kuruluşların yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Artvin'e özgü çok önemli veriler elde ettik. Buraya özgü önemli sosyal sorunları belirleme fırsatımız oldu. Biz de Ankara'ya döndüğümüzde Artvin raporumuzu hazırlayıp bakanlığa sunacağız. Valimiz heyet temsilcilerine görüşlerini, sorunlarını dile getirdiler. Bunları bizler not aldık. Sosyal politikalar alanı ile ilgili olarak da önerilerimizi politika stratejisine dönüştüreceğiz." dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da proje kapsamında Artvin'i tercih ederek burada bu çalışmayı yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kuruluna teşekkür etti.

Toplantı ve saha çalışmalarıyla elde edilen verilerle kentin sosyo-ekonomik konularına ilişkin yeni bilgilerin ortaya çıktığını aktaran Doruk, "Toplanan verilerin sonra yapılacak çalışmalarda Artvin'e dair politika üretiminde çok yararlı olacağına inanıyorum. Çok verimli toplantı oldu. STK temsilcilerimizin görüşlerini burada dinledik, istişare yaptık. Kendi görüşlerimizi karşılıklı değerlendirdik. Biz de çok istifade edeceğiz sonrasında çıkacak olan rapordan." diye konuştu.

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