Artvin'de CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de, CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda organize edilen tören, CHP İl Başkanı Ahmet Biber'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Biber, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran CHP'nin kuruluşunun 99'uncu yılını kutlamanın kıvanç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP'nin, Kurtuluş Savaşı'nın ve kuruluş iradesinin siyasi öncüsü olduğunun altını çizen Biber, şunları kaydetti:



"CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etmek ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasi, adalet, üretim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan, toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ve partililerin katıldığı tören, yöre sanatçılarının konserinin ardından sona erdi.

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