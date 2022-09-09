Artvin TSO Başkanı Seçkin Kurt, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı

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ARTVİN (AA) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, gelecek ay gerçekleştirilecek kongrede göreve tekrar aday olduğunu söyledi.

Kurt, düzenlediği basın toplantısında, görevde bulundukları 4 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Görev süresinin dolacak olması nedeniyle tüzük gereği yönetim kurulu olarak seçim kararı aldıklarını belirten Kurt, "Biz yeniden adayız. 'Artvin'in gelişimi noktası biz de önemli katkılar sunabiliriz' diyen başka arkadaşlarımız da varsa önümüzdeki zaman zarfı içinde, aday olarak bu hizmet yarışına katılabilirler. 8 Ekim 2022'de Artvin TSO'nun seçimleri olacaktır." dedi.

Kurt, göreve geldikten sonra hizmet kalitesini artırarak akredite oda olduklarını, 700'e yakın aktif üyeleri bulunduğunu vurguladı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 19 Eylül'de Artvin'e gelerek bir dizi temaslarda bulunacağına işaret eden Kurt, "TOBB'un eğitim destekleriyle Artvin'de okul yaptırdık. Katılımcılarla birlikte okulun açılışını yapacağız. Herkesi bu açılışımıza da davet ediyoruz." diye konuştu.​​​​​​​

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