Artvin'de çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık kullanılamaz hale geldi, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dutlu köyü Yağmurlu Mahallesi'nde bir samanlıkta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.

Yangını fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye, Jandarma, AFAD, Şavşat İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangında 3 ev ile 3 samanlık kullanılmaz hale geldi, 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yangında evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Doruk, yetkililerden bilgi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.