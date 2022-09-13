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Artvin'de "Ahilik Haftası" kutlandı

AA

Artvin'de "Ahilik Haftası" kutlandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda organize edilen etkinlik, Ticaret İl Müdürü Bilal Taş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin, bilgiyi hikmetle, ticareti ahlakla buluşturarak ticaret erbabını insani değerler şemsiyesi altında birleştirdiğini söyledi.

Doruk, Ahi Evran'ın asırlar öncesinden bugüne uzanan ahilik felsefesinin, büyük ve güçlü Türkiye yolunda topluma kılavuzluk yaptığının altını çizdi.

Hedeflerine güvenli ve istikrarlı adımlarla yürüyen Türkiye'nin, geçmişinden aldığı ilhamla yoluna devam edeceğini vurgulayan Doruk, "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir diyen teşkilatın kurucusu Ahi Evran'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

Yılın ahisi seçilen Kemal Saraç'a Vali Doruk şed giydirdi.

Yılın kalfası seçilen Şeymanur Yıldırım'a ve yılın çırağı seçilen Salih Yılmaz'a plaket takdim edilen program, konuklara pilav ikramı ile sona erdi.

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