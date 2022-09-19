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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de istişare toplantısına katıldı:

AA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de istişare toplantısına katıldı:

ARTVİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Pandemi dönemini iş dünyası olarak en az hasarla atlatan ülke biz olduk." dedi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Artvin Gençlik Merkezi toplantı salonda düzenlediği istişare toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan’a gittiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Ermenistan’la çatışmalarda 79 şehit verilen günün ertesinde sınırdaki Şuşa’ya 200 iş adamıyla giderek İş Forumu düzenlediklerini kaydetti.

İşgalden kurtarılan Karabağ’ın yeniden imarına destek verdiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in şahsına tevdi ettiği Devlet Nişanını aldığını ifade etti.

Bu kıymetli ödülü, TOBB adına aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sonra da buraya geldik, yorulduk ama Artvin'in dağlarının, havasının, suyunun enerjisi bana yetti, tüm yorgunluğumu aldı. Artvinliler Türkiye’nin en güzel coğrafyasında yaşıyor." diye konuştu.

Pandemi döneminde ticaret odası başkanlarıyla birlikte çalışarak, esnaf ve iş dünyasına yönelik pek çok desteğin çıkmasını sağladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemde sizlerden gelen 220’ya yakın sorunu ilettik. Bunların yüzde 97’si çözülmüş durumda. Pandemi dönemini iş dünyası olarak en az hasarla atlatan ülke biz olduk. Bu benim oda ve borsa başkanlarım sayesinde. Müthiş görev yaptılar." ifadelerini kullandı.

Yapılması gereken daha çok iş olduğunu ve sıkıntıların bitmediğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti.

"Krediye erişimde sıkıntılarımız var. Bankalardan kredi kullanım limitlerimizde sıkıntılarımız var. Tarımda gübre ve yem gibi girdi maliyetlerinin artışında… Şirketlerimizin yüksek enflasyondan kaynaklanan sermayeye ihtiyacı var. Onları desteklemek üzere, yeni kredi ve kredi garanti fonu kefaletli kredi paketleri gerektiğini de hükümete iletiyoruz. Mesela kredi faizleri ve limitlerinde, hepimiz büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Merkez Bankamızla, sonra kamu bankalarımızla, TOBB’da bir araya geldik. Sonrasında yeni düzenlemeler hayata geçti. Yeni bir KGF paketi için de çalışmalar başladı. Ayrıca haziran ayında, TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlarımız katıldı. Oda ve borsa başkanlarımla birlikte, piyasada yaşanan tüm sorunları, dertlerinizi ve taleplerinizi bakanlara anlattık."

Artvin ve ilçelerinde açacakları arabuluculuk merkezi ile tüm hukuki ihtilafların burada hem daha hızlı, hem de daha ucuza çözebileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İnşallah el birliğiyle, Artvin’i daha zengin hale getireceğiz. Ben Artvin’in geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. İşte yıllardır hayali kurulan Cankurtaran Tüneli açıldı. Türkiye'nin denizde inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı da faaliyete geçti, zaten dün gece oraya indik. Öte yandan TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı'nı modernize ettik." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, buradaki toplantının ardından Artvin TSO Arabuluculuk ve Uyum Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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