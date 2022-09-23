Artvin'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Artvin-İstanbul güzergahında seyreden bir yolcu otobüsü Hopa-Borçka kara yolu Cankurtaran Tüneli çıkışında bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Motor kısmında başlayan yangını fark eden şoför otobüsü durdurarak, muavinleri yardımıyla yolcuları tahliye etti.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hopa İtfaiyesi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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