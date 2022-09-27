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Yusufeli'nin taşınma süreci planlandığı gibi devam ediyor

AA

Yusufeli'nin taşınma süreci planlandığı gibi devam ediyor

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi.

Vali Doruk, beraberindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve diğer ilgililerle Yusufeli Barajı ve HES Projesi nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu.

Saha incelemesinin ardından gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doruk, taşınma sürecinin planladıkları şekilde devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin prestij projelerinden olan, Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle tamamen milli sermayeyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında su altında kalacak Yusufeli merkez ve 19 köyünde iskan çalışması yapılarak 2 bin 660 aile için ilçe merkezinde, 520 aile için de köylerde olmak üzere 3 bin 180 aileye hak sahipliği kazandırıldığını vurgulayan Doruk, gelinen noktada taşınma sürecinde önemli mesafe alındığını aktardı.

İlçe ve köylerdeki iş yerleri için de toplamda 325 hak sahibi olduğunu anlatan Doruk, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda sona geldik. Bugün, kalan eksikler neler, üzerinde çalışarak bütünüyle taşınmak için eksiklerin giderilmesine dönük istişareler yapıyoruz. Sevinerek söyleyebilirim ki geçtiğimiz günlerde kamu kurumlarını taşımıştık. Vatandaşımız da kendiliğinden peyderpey taşınmaya başladı. Yeni evlerine yerleşiyorlar, kimisi de taşınmak için hazırlık yapıyor. Taşınan vatandaşlarımıza da 3 bin lira iskan yardımı yapacağız. Buradan duyurmak istiyorum. Güzel bir noktaya geldik."

Doruk, vatandaşların endişelerini gidermenin gayreti içinde olduklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın kafalarını karıştıran hususlar var. Bunlardan biri, 'Acaba yeni yerleşim yerinde yakacak konusu nasıl olacak? Aidat konusu nasıl olacak?' Bununla ilgili TOKİ önderliğinde site yönetimi oluşturuldu. Kasım ayından itibaren konut sahibi olan vatandaşlarımız ne tür ödemeler yapacak, maliyetler ne olacak, ödeme takvimi başlamış oluyor. Dairelerin büyüklüğüne göre 300 lira, 450 lira arasında konutların ortak giderleri için sahiplerinin ödeyeceği aidatlar var. Vatandaşlarımızın aylık 1000 lira ile 1200 lira arasında yakacak masrafı olacak. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

- "Bu noktaya gelmek mutluluk verici"

Milletvekili Erkan Balta da taşınma sürecinin işlediğini, gelinen noktada büyük sorunların çözüldüğünü söyledi.

Şehrin yaşanılacak alanlarının büyük oranda tamamlandığını ifade eden Balta, şunları söyledi:

"Neredeyse tamamen bitmiş diyebiliriz. Bu noktaya gelmek mutluluk verici. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızı en az sorunla yeni yerleşim yerlerindeki hayatlarına taşımak. Önümüzdeki haftadan itibaren daha çok kişinin yeni yerleşim yerine taşınacağına inanıyorum. Bu zorlu coğrafyada, kendine özgü bir ilçe meydana gelmiş olmasını görmek hem devletimiz adına hem de vatandaşlarımız adına gurur verici."

Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde 6 haftadır düzenli olarak koordinasyon toplantıları yaptıklarını söyledi.

Birinci ve üçüncü bölgenin taşınılabilir halde olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Taşınan vatandaşlarımız var. Taşınan esnafımızı da gördük. Onların açtığı dükkanlardan da faydalanma şansımız oldu. İkinci ve dördüncü bölgeler içinde tüm detayları düşünerek eksikleri tamamlamaya gayret ediyoruz. Planladığımız taşınma takviminde hiçbir aksama olmadığını belirtmek istiyorum. 8 gün içerisinde ikinci ve dördüncü bölge de birinci ve üçüncü bölge gibi taşınmaya hazır hale gelecektir. 50 ile 70 arasında vatandaşımız kırsalda ve kentselde taşınmış durumda. Bunun da mutluluğu içindeyiz."

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