Artvin'de AFAD Mobil Koordinasyon ve Haberleşme Aracı hizmete başladı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda sahada koordinasyonu sağlamak için AFAD Mobil Koordinasyon ve Haberleşme aracı hizmet vermeye başladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AFAD kaynaklarıyla satın alınarak özel olarak yaptırılarak ve 775 bin liraya mal olan hizmet aracında incelemelerde bulundu. AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, aracın teknik özellikleri hakkında Vali Doruk'a bilgi verdi.

AFAD Mobil Koordinasyon ve Haberleşme Aracının, afet ve acil durumların yaşandığı bölgede hareket edebilen bir acil durum merkezi işlevi göreceğini belirten Şenlioğlu, şunları söyledi:

"Aracımız bir olayın yönetilmesinde eşgüdümün sağlandığı saha ofisi olarak hizmet verir. Mobil merkez, sistem odası, ofis alanı (işlem odası) ve mutfak kısmından oluşur. İçerisindeki modüler ofis alanıyla masa üstü çalışmalar yapılabiliyor. Ofis alanında, bilgisayar, sunucu, yazıcı ve led ekranlarla ekip olarak çalışmaya imkan verebilmektedir. Dış bölümünde ise kamera ve aydınlatma, alt bölümünde ise jeneratör barındırıyor."



​​​​​​​Şenlioğlu, mobil koordinasyon aracının, bu gibi olayların yaşandığı yerlerde konumlandırılarak, brifing alımı, bilgilendirme ve kriz yönetimi gibi işlemleri daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirmeye olanak sağlayacağını da kaydetti.

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