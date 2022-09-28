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Borçka'da istişare toplantısı gerçekleştirildi

AA

Borçka'da istişare toplantısı gerçekleştirildi

ARTVİN (AA) - Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, ilçede yapılması gereken ve yapılacak çalışmalar hakkında istişare toplantısı düzenledi.

Contarlı, bir tesiste düzenlenen toplantıda, Borçka'nın tüm dinamikleri ile tek vücut olması gerektiğini söyledi.

İlçenin gelişmesi için fikir alışverişini önemsediklerini dile getiren Contarlı, "Şehri tek başına yönetmek değil, istişare ederek bir arada yönetmek önemli. Şehrimiz büyüyor, gelişiyor, gönlümüzden geçen marka bir şehir yaratmaktır. Sizlerin görüşleri, fikirleri bizim için önemli. Onları biz teker teker değerlendiriyoruz. Her fikir de bizim için değerlidir. İş adamlarımız ve esnafımız olsun, sizlerin bizlere ileteceği projeler ve görüşler doğrultusunda biz ilerleyeceğiz. Bunların yanında da farklı projelerde ve çalışmalarda da sizlerin de mutlaka görüşlerini almak istiyorum." dedi.

Contarlı, ilçenin doğal güzelliklerini, burada çıkan kendi ürünlerini Türkiye'ye tanıtmak yeri geldiğinde dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, iş adamlarının görüşlerini not aldı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise ilçenin doğasıyla, çiçeği ve gölü ile turizm alanında ülkeye önemli katkı sağladığını ifade ederek, ilçeye has demir elması ve Haçaçure armudun tescillenmesi konusunda çalışma yaptığını kaydetti.

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Çakır, Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Merttürk, Borçka Esnaf ve Sanatkartlar Odası Başkanı Muhammet Özkurt, kurum müdür ve amirleri, iş adamları ve esnaf katıldı.

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