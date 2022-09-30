Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 3 milyon 375 bin yolcu geçişi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 3 milyon 375 bin yolcu geçişi oldu

AA

Sarp Sınır Kapısı'ndan 9 ayda 3 milyon 375 bin yolcu geçişi oldu

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yolcu ve araç geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

AA muhabirinin Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin kara hudut kapıları arasında en fazla yolcu ve araç geçişinin gerçekleştiği kapılardan biri olan Gürcistan sınırındaki Sarp'ta, Kovid-19 salgını sonrası geçişler arttı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2022 ile 28 Eylül 2022 tarihleri arasında 1 milyon 680 bini giriş, 1 milyon 695 bini çıkış olmak üzere 3 milyon 375 bin yolcu geçişi gerçekleşti. En yoğun yolcu geçişi 319 bin 941 giriş ve 330 bin 30 çıkışla ağustos ayında yaşandı.

Yılın 9 ayında sınır kapısından 225 bin giriş, 270 bin çıkış olmak üzere toplam 495 bin araç geçişi oldu. Bu araçların 260 binini ticari amaçlı tır ve kamyonlar oluşturdu.

En fazla tır ve kamyon geçişi 13 bin 992 giriş, 19 bin 350 çıkışla mayıs ayında, en fazla otomobil, otobüs ve minibüs geçişi ise 21 bin 985 giriş ve 23 bin 592 bin çıkışla ağustosta kayda geçti.

Bu dönemde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerle 830 milyon dolarlık ihracat, 45 milyon dolarlık da ithalat yapıldı.

Türkiye üzerinden taşıma faaliyeti yapan yabancı plakalı araçların köprü, otoyol ve trafik cezalarının tahsilatının yapılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca 15 Mart'ta hayata geçirilen uygulama sonrasında Sarp Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı araçlardan yaklaşık 30 milyon lira ceza bedeli, yol ve köprü geçiş ücreti tahsil edildi.

- "Burası Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan çok önemli bir kapı"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın sadece Artvin değil Karadeniz Bölgesi ve Türkiye için çok önemli bir hudut kapısı olduğunu söyledi.

Sınır kapısından yapılan ihracatın geçen yıla kıyasla yüzde 33 arttığını belirten Akyürek, ithalatın ise düşük seviyelerde kaldığını, bunun ülke ekonomisi için çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Akyürek, "Kapıdan geçen araçların yaklaşık 260 bininin tır olması ihracatımızın ve lojistiğimizin gelişimi noktasında çok önemli. Burası Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan çok önemli bir kapı." dedi.

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman Hopa'dan başlayarak Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzayan tır kuyrukları olduğunu dile getiren Akyürek, "Bu yoğunluğun çözülmesi noktasında başta valimizin, gümrük çalışanlarımızın ve mülki idare amirlerimizin yoğun gayretini görmekteyiz. Bu da bizi mutlu etmekte. Umut ederiz ki Gürcistan tarafındaki yol yenilemeleri bir an önce tamamlanır. Bundan sonraki düzenlemelerde önemli bir nokta oluşturur." diye konuştu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaynak yapılan kamyonun yakıt deposu patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kaynak yapılan kamyonun yakıt deposu patladı: 3 ...
Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun ...
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına ...
Borçka'da istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Borçka'da istişare toplantısı gerçekleştirildi
Artvin'de AFAD Mobil Koordinasyon ve Haberleşme Aracı hizmete başladı
YEREL HABERLER Artvin'de AFAD Mobil Koordinasyon ve Haberleşme Aracı ...
Borçka'da elektrik kesintisi
YEREL HABERLER Borçka'da elektrik kesintisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.