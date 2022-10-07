ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor'da, kulüp başkanı Başkan Lütfü Kolçak, yarın deplasmanda karşılaşacakları Bergama Belediyespor'u yenerek ligde 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.



Kolçak, 3 puan ile ligde 17. sırada yer aldıklarını, bu durumdan camia olarak hoşnut olmadıklarını belirterek, "Ligde maalesef isteğimiz yerde değiliz. İnanın başta kulüp başkanı olarak ben ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarım son derece üzgünüz. Ancak yönetim olarak futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Alacağımız bir galibiyetle toparlanarak kısa sürede ligde hak ettiğimiz sıralamada yerimizi alacağız." dedi.



Bergama Belediyespor maçına hazır olduklarını dile getiren Kolçak, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Bugün İzmir'e hareket edeceğiz. Güzel bir oyunla ligde ilk galibiyetimizi alarak 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zevkli ve çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Alacağımız bir galibiyet bize çok şey katacaktır. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var." diye konuştu.



Kolçak, İzmir’de yaşayan taraftarları maça davet ederek, "Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan vefakar taraftarlarımızın desteğini de arkamıza alarak bu deplasmandan istediğimiz puan ve puanları alarak mutlu bir şekilde evimize dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.





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