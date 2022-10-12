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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şavşat'ta iki kütüphane hizmete girdi

AA

Şavşat'ta iki kütüphane hizmete girdi

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat'ta iki kütüphanenin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile ilçeye gelen Vali Doruk, ilk olarak emekli öğretmen Samet Acar tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne ait spor salonunda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşan Doruk, kütüphanelerin eğitim ve toplumların gelişmesinde çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Hayatını eğitime adamış bir öğretmenin, emeklilik sonrası eğitime hizmetlerini devam ettirmek için ilçeye kazandırdığı kütüphanenin açılışını yapıyor olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Doruk, kütüphanenin, nesillerin daha donanımlı yaşamını devam ettirmesi adına önemli bir misyonu olduğunu dile getirdi.

Doruk, Artvin'de eğitim kurumlarının son derece donanımlı seviyeye ulaştığını kaydederek, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı 12-16 arasında değişiyor. Çok konforlu sınıflarımız var. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız da 16-18 arasında değişiyor. Her açıdan güzel bir noktaya geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla da Artvin'in okur yazar oranı ve entelektüelliğiyle Türkiye'de önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Artvin'de eğitime sağladıkları desteklere değinen Kışla, şunları söyledi:

"Mevcut okulların hepsini modern bir kolej gibi restore ettik. Anadolu Lisesini yaptık, yurt yaptık, spor salonu yaptık, kültür merkezini, gençlik merkezini yaptık, İmam Hatip Lisesi'ni yaptık. Gençlerimize hizmet edecek çok güzel mekanlar oluşturuldu. Ne kadar donanımlı gençler yetiştirirsek bu ülkenin geleceği o kadar parlak olur. Samet Hocamız bir eğitimci olarak böylesine güzel bir kütüphaneyi gençlerimize armağan ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."

Açılış sonrası Vali Doruk, beraberindeki protokol üyeleriyle kütüphaneyi gezip ilgililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

- Şehidin adı kütüphaneye verildi

Doruk, daha sonra Şavşat Anadolu Lisesi bünyesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şavşatlı gençlerden oluşan Genç Sosyal Sorumluluk Ekibi iş birliğiyle oluşturulan "Şehit Polis Memuru Ali Naci Güneri Kütüphanesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Görevi başındayken 6 Kasım 1991'de şehit düşen polis memuru Ali Naci Güneri'nin kızı Hatice Uğur, gazetecilere, babasını hiç görmediğini belirterek, "Babam ben doğmadan 24 gün önce şehit olmuş. Hayatınızda çok büyük bir boşluk var ama çok gurur verici bir şey. Ölümünün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen babam halen insanlar tarafından gözyaşlarıyla anılıyor. Sevgiyle anılan birisi. Memleketinde adının yaşatılıyor alması çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılış programlarına Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve diğer ilgililer katıldı.


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