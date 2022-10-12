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Artvin'de "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi

AA

Artvin'de "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi.

İlçedeki Milli Eğitim Müdürlüğüne ait spor salonundaki konferans salonunda Şavşat İlçe Müftülüğünce organize edilen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, kişisel sorumlulukların yanında toplumsal sorumlulukların da yerine getirilmesinin toplumun huzuru için önem arz ettiğini söyledi.

Kışla, şunları kaydetti:

"Müslüman olmak sadece kendimizi kurtarmakla olmuyor. Bunun için her insana İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i ulaştırmak lazım. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmaktır. İslam bireysel mutluluktan ibaret değil. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' diyor peygamberimiz. Üzerimize düşen görevleri Rabbim hakkıyla yapmayı nasip etsin. Camileri daha fonksiyonel kullanarak, İslam'ın güzelliklerini toplumun her kesimine anlatmalıyız."

Açılış konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu sunum yaptı.

Şahin, Hazreti Peygamberin bu toplum için çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayarak, "Peygamberimiz bizim imanımızın bir parçası. Bu nedenle Peygamberimizi tanımak ve sevmek imanımızın gereği. Yüce Allah, Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerle farklı şekillerde tanıtıyor. Peygamberimizi Allah'ın bize tanıttığı şekilde tanıyalım." diye konuştu.

Konferans sonunda Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şahin'e ahşaptan yapılmış Şavşat Evi maketi hediye etti.

Hafta dolayısıyla düzenlenen şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği programa, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, İl Müftüsü Mesut Harmancı, davetliler ve vatandaşlar da katıldı.


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