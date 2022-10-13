Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulundan Vali Doruk'a ziyaret

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demirci, Meclis Başkanı Kemal Makar ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Bir süre önce yapılan olağan kongrede başkan seçilen Demirci, ziyarette yeni yönetim kurulu üyelerini Vali Doruk'a tanıttı.
Demirci, oda olarak yapacakları projeler ve faaliyetler hakkında da bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk ise Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.