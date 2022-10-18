Borçka'da elektrik kesintisine gidilecek

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde programlı elektrik kesintisi yapılacak.
ÇEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Borçka Şube Şefliği sorumluluk alanı içerisinde köy şebekelerini besleyen enerji nakil hattı güzergahında bakım onarım çalışması sırasında gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi amacıyla 20 Ekim 2022 Pazartesi günü elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.
Açıklamada, kesintinin, 08.00-08.30 ve 16.30-17.00 saatleri arasında Borçka ilçesine bağlı Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maralköy ve Uğurköy köyleri ile 08.30-16.30 saatleri arasında Borçka ilçesine bağlı Kayalar ve Efeler köylerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.