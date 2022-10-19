Artvin'de muhtarlardan Vali Doruk'a ziyaret

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

"19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunan köy ve mahalle muhtarlarından oluşan heyet, ardından Vali Doruk'u ziyaret etti.



Doruk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların, vatandaşların talepleri ve beklentilerinin merkezi idareye ulaşmasında köprü görevi gördüğünü ve devlet-millet bütünleşmesi noktasında etkin rol oynadığını söyledi.

Muhtarlık teşkilatının, devletin temsil zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu, köklü geçmişiyle ülkedeki demokrasi kültürünün güçlenmesine katkı sunan önemli bir merci olduğunu ifade eden Doruk, şunları kaydetti:



"Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile tarihin her döneminde önemini koruyan muhtarlık kurumunun işlevselliği daha da artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde düzenlenen Muhtarlar Buluşmaları, 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü ilan edilmesi ve yapılan diğer birçok iyileştirmeler muhtarlarımıza gösterilen ehemmiyeti ortaya koymaktadır. Gelinen noktada devletimize ve aziz milletimize layıkıyla hizmet etme gayretinde olan muhtarlarımızla gelecek hedeflerimize daha emin adımlarla yürümeye devam edeceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, her birini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum."



Vali Doruk, ziyarette, köy ve mahalle muhtarlarının talep ve sorunlarını da dinledi.







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