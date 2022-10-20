Artvin'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

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ARTVİN (AA) - Artvin'de ahşap bir evde çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, köylülerin de destek verdiği çalışmayla söndürüldü.



Merkeze bağlı Sarıbudak köyünde, Özer Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Sedat Gülseçkin'e ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında iki evde büyük çapta hasar oluştu.





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