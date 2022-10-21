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Artvin'de 1400 yıllık porsuk "anıt ağaç" olarak tescillenecek

AA

Artvin'de 1400 yıllık porsuk "anıt ağaç" olarak tescillenecek

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde, 30 metre boyunda ve 10,10 metre çapındaki porsuğun "anıt ağaç" olarak tescillenmesi için çalışma başlatıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Kaynarca köyünde bulunan ve 1400 yaşında olduğu tahmin edilen porsuğun, anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacının 2020'de yine Artvin'de tescillenerek anıt ağaç statüsüne alındığını hatırlattı.

Özkaya, şunları kaydetti:

"Görkemli görünüşleri ile saygı duyulan doğal eserler olarak kabul edilmeleri, tarih boyunca toplumların ekonomik ve kültürel yaşamlarını etkilemeleri, bulundukları yörelere turizm yönünden katkıda bulunmaları açısından taşıdıkları özellikler onları önemli kılmaktadır. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu tarz ağaçları tespit ederek tescil edilmesi için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz."

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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