Artvin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakaladı

ARTVİN (AA) - Artvin'de hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Ardanuç Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ardanuç ilçesine bağlı Eşkinar ve Aydın köylerinde meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu söz konusu hırsızlık olaylarını M.K. (22) ve H.U'nın (19) yaptığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan M.K. hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.