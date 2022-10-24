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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde ilk ders zili çaldı

AA

Artvin Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde ilk ders zili çaldı

ARTVİN (AA) - Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınma süreci devam ederken yeni yerleşim yerinde, okullar eğitim öğretime başladı.

Yaklaşık 1,5 ay önce kamu kurumlarının taşınmasıyla başlayan süreç, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların nakil edilmesiyle planlandığı şekilde devam ediyor.

Toplamda 1446 öğrenci ve 127 öğretmen, Yusufeli yeni yerleşim yerindeki 10 okulda, ilk ders zilinin çalmasıyla eğitim öğretime başladı.

Yusufeli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunda düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, gazetecilere, Yusufeli'nin yeni yaşam alanına taşınmasında en heyecanlı günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Çocukların yüzlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Balta, "Bugün okulların buraya taşınmasını görmek benim için ayrı mutluluk oldu. Burada yeni bir hayata başlarken okulların taşınması, bu yeni hayatın en canlı göstergesidir. Okulların yapım aşamasında sürekli gezerek takibini yaptık. Son derece modern, kullanışlı. Akıllı tahtalarıyla tekli sıralarıyla ve derslikleriyle burada eğitim görmek öğrencilerimiz için keyifli olacaktır." diye konuştu.

Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan ise yaklaşık 45 gün önce yeni yerleşim yerine kamu kurumlarının taşındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün de okullarımızda ders zilini çalarak eğitim öğretime başladık. Öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Bundan sonra öğrencilerimizin yapması gereken tek şey, derslerine odaklanarak akademik başarıyı artırmaktır. Eski okullara kıyasla daha konforlu ve keyifli alanlarda eğitim öğretime devam edeceğiz. Bundan sonraki gayemiz Yusufeli'nde akademik başarıyı artırmaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Yusufeli'nde milli eğitim camiası olarak tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Öğrenciler ve öğretmenler olarak hepimiz heyecanlıyız. Her şey çok mükemmel. Çocuklarımız için devletimizin bütün imkanları kullanılarak çok güzel modern eğitim ortamları hazırlandı. Yeni Yusufeli, yeni okullarımız, yeni yaşam merkezimiz herkes için hayırlı uğurlu olsun." dedi.


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