Bitki çeşitliliği açısından zengin Artvin'de bu yıl 800 ton bal üretildi

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Zengin bitki çeşitliliğiyle bal üretiminde adından söz ettiren Artvin'de bu yıl 800 ton bal üretildi.

​​​​​​​Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, AA muhabirine, sona eren bal sağım sezonunu değerlendirdi.

Artvin'in, Kafkas arı ırkının gen merkezi olması, 198'i endemik, 302'si endemik olmayan nadir tür olmak üzere 2 bin 727 bitki türü ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretimindeki önemine dikkati çeken Durmuş, kentte birliğe kayıtlı aktif 1400 civarında arıcı, yaklaşık 120 bin de arılı kovan olduğunu söyledi.

Arhavi ilçesinde birliğe ait dolum tesisi olduğunu, buraya getirilen ballardan alınan numunelerin Rize'deki gıda laboratuvarında analiz edildiğini belirten Durmuş, uygun nitelikteki balların dolum tesisinde kavanozlara doldurulduğunu, varsa arıcının markası basılarak, yoksa birlik markası ve logosuyla satışa sunulduğunu anlattı.

Durmuş, son iki yılda bal rekoltesinde düşüş yaşadıklarını kaydederek, "Düşmesinin sebebi de ağaçların ve bitkilerin çiçek açtığı zamanda iklim değişikliği nedeniyle yağışların alışılagelmişin dışında fazla olması. Aşırı yağışlar bal verimimizi aşağıya çekmekte. 2021'de 250 ton civarında kestane balı elde etmiştik, rekoltemiz düşüktü önceki yıla göre. Bu yıl ise 120 ton civarında kestane balı elde ettik." dedi.

Kestane balı dahil toplam bal üretiminin ise bu yıl 800 ton olduğunu ifade eden Durmuş, 2018 ve 2019'da bin ton civarında bal elde ettiklerini söyledi.

Durmuş, birlik olarak bir taban fiyat belirlediklerini dile getirerek, "Taban fiyatı üzerine satanlar var, duyuyoruz ama bal ihtiyacı olanlar birlikten bilgi alabilirler. Biz dolumunu yaptığımız kestane ballarını 450 liradan satışa sunduk." dedi.

- Zengin bitki örtüsü Artvin balına kalite katıyor

Artvin'in Kafkas arısının gen merkezi olması dolayısıyla arıları Ardahan dışında başka bir yere götüremediklerine dikkati çeken Durmuş, "Artvin bölgesinde bal mevsimi bir ay ya da 20 gündür. Bir ay içerisinde Artvin'de yağmur yağdığı zaman bal alamıyoruz. Balımız çiçekte yıkanıyor, bunun için verim aşağı düşüyor. Bu da üreticiye yansıyor, tüketiciye yansıyor, arıyor, Artvin balı bulamıyor." diye konuştu.

Durmuş, Artvin'de yükseltinin 0'dan başlayarak 3 bin 600'lere kadar çıktığını, bunun farklı ve zengin flora çeşitliğini beraberinde getirdiğini belirterek, "Bu zenginlik de çok kaliteli balların oluşmasını sağlıyor. Balda çeşitlilik artıyor. Kalite ve çeşitlilik arttığından bal fiyatları da 350 ile 500 lira arasında değişiyor. Karakovan ballarında da bu fiyat 600-700 lira arasında değişiyor. " ifadelerini kullandı.

Tüketicilere uyarılarda bulunan Durmuş, "Tüketicilerimiz her yerden bal almamalı. Alınan balların etiketli, analizi yapılmış olmasına dikkat etmeliyiz. Bal tatlı bir gıda olduğundan tüketicimiz şeker mi, bal mı kolay ayırt edemiyor. Bu yüzden bilindik yerlerden bal almalıyız." dedi.

Durmuş, sezonu kapattıklarını ve arıcılarının kış bakımlarını yaptıklarını vurgulayarak, gelecek sezonun daha iyi geçmesini diledi.

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